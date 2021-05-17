В Киеве мужчина со второй попытки обокрал магазин (фото)

Он угрожая ножом требовал деньги из кассы, но его спугнули, злоумышленник пошел в другой магазин и совершил преступление там

В понедельник, 17 мая, в Киеве задержали мужчину, который ворвался в магазин и, угрожая работникам ножом забрал деньги из кассы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранители задержали злоумышленника "по горячим следам". В течение трех часов установили все обстоятельства и разыскали грабителя.

Злоумышленником оказался ранее судимый за разбой уроженец Луганской области, 1962 года рождения. В последнее время он проживал в хостеле, где его и задержали.

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"Мы установили, что мужчина зашел в один из магазинов и под угрозой ножа пытался отобрать деньги у продавца. Однако это ему не удалось, так как в магазин зашли посетители. Поэтому правонарушитель пошел в другой магазин, где совершил аналогичное преступление и отобрал более 1800 гривен выручки у продавщицы", – сказал временно исполняющий обязанности начальника следственного отдела Дарницкого управления полиции Тарас Платок.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Кроме того, суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее мы сообщали, что в Каменском Днепропетровской области местный житель надевал реалистичные резиновые маски с лицами других людей и грабил офисы и магазины.