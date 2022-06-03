В Киеве мужчина убил женщину с ребенком, а затем пытался сжечь их вместе с квартирой

В Киеве мужчина жестоко убил женщину с ребенком. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве родственников и поджоге квартиры. Злоумышленник сначала устроил потасовку, во время которой погибла женщина и малолетний ребенок. Затем мужчина поджег квартиру, в которой все происходило.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.
Информация о случившемся поступила столичным правоохранителям 3 июня. Это произошло на улице Маяковского. Сразу на место прибыли спасатели ГСЧС, патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и врачи.
Правоохранители установили, что накануне между родственниками возник конфликт и впоследствии потасовка. В результате погибла женщина с ребенком, еще два человека получили телесные повреждения.
Кроме того, вероятный подозреваемый, 1957 года рождения, поджег квартиру и пытался скрыться, однако был задержан.
По данному факту следователи начали досудебное расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 115 – умышленное убийство, и ч. 2 ст. 194 – умышленное повреждение имущества, совершенное путем поджога.
Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
Место происшествия. Фото: полиция Киева
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