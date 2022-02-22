В Киеве мужчина "заминировал" вокзал, чтобы попасть в тюрьму (видео)

Копы установили личность минера / Коллаж "Сегодня"

Житель Белоцерковского района "заминировал"Киевский южный железнодорожный вокзал из-за того, что хотел попасть в тюрьму, ведь ему надоело жить с родителями. У мужчины и раньше были проблемы с законом.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Реклама

Что известно

Мужчина позвонил в полицию и сообщил о минировании Киевского южного железнодорожного вокзала. Позже копы установили личность минера. Им оказался житель села Гута Белоцерковского района.

В прошлом у мужчины уже были проблемы с законом из-за ограбления и незаконного хранения наркотиков.



"Хочу попасть в тюрьму, потому что надоело проживать с родителями", – сказал правонарушитель.

Что грозит псевдоминеру

Копы открыли уголовное производство по ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Реклама

Нарушителю грозит лишение свободы от двух до шести лет.

Волна минирований в Украине

В последнее время в Украине, в частности и в Киеве, участились ложные минирования:

Реклама

28 декабря в Киеве поступило анонимное сообщение о минировании ТРЦ "Блокбастер". Посетителей эвакуировали.

26 декабря правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в аэропорту "Одесса".

в аэропорту "Одесса". В этот же день, 26 декабря, 49-летний мужчина заявил копам, что в здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно.

Украины заложена взрывчатка, которую он хочет взорвать дистанционно. А вечером 25 декабря перекрыли мост им. Патона в обе стороны. Неизвестные снова позвонили в полицию и заявили, что мост заминирован.

Ранее мы писали: