В Киеве мужчине отказали в работе из-за языка: эксклюзивные подробности

Житель столицы Богдан Мельник попал в языковой скандал. Фото: коллаж "Сегодня"
Киевлянин Богдан Мельник, которому отказали в работе из-за украинского языка, пожаловался Уполномоченному по защите государственного языка Тарасу Креминю. Житель столицы возмутился тем, что в современном мире такое происходит.
Об этом Богдан Мельник сообщил эксклюзивно для сайта "Сегодня".
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В комментарии для "Сегодня" Богдан Мельник рассказал подробности.
"На размещенное мной резюме откликнулась одна из IT-компаний. У меня спросили, мол, интересно ли их предложение. Но на втором этапе собеседования стало понятно, что языковой момент их не устраивает", – рассказал нам Богдан.
Он добавил, что возмущен тем, что в 21-м веке в столице Украины происходит такое.
"Я написал жалобу Уполномоченному по защите государственного языка. Все, кто имеет хоть каплю национального достоинства, поддержали меня. В том числе и множество русскоговорящих коллег. И это очень приятно", – подытожил киевлянин.
В чем суть скандала?
В Киеве мужчине отказали в собеседовании при приеме на работу из-за того, что он не захотел общаться исключительно на русском языке в коллективе. В результате в Сети разгорелся скандал.
На фото опубликованной переписки можно увидеть, что мужчине отказали в следующем этапе собеседования, потому что в коллективе компании разговаривают на русском языке, а он отказался это делать. Киевлянин заявил, что будет использовать его только как иностранный язык.
"Оказывается, независимо от своего профессионального уровня, владения английским и других навыков, я не могу работать в компании, которая имеет офисы в 6 городах Украины, исключительно потому, что я говорю по-украински. Мне отказали в следующем этапе собеседования только потому, что я говорю по-украински в Украине. И это киевский офис. Зашквар, возмущение и куча других эпитетов в мыслях", – написал Богдан Мельник.
Скриншот переписки с сотрудницей компании
Пользователи Сети возмутились поведением компании и высказали свое мнение в комментариях:
- "Вот это зашквар"
- "Такое вообще бывает?"
- "Ого, не ожидал, что такое может быть сегодня, еще и в айтишке, прям интересен дальнейший диалог"
- "Это пи***ц. Эта компания должна быть в черном списке всех украинских программистов"
- "Это же криминал! Это дискриминация"