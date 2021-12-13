В Киеве на пешеходном переходе автомобиль насмерть сбил мужчину (фото)

На месте инцидента работает полиция/Коллаж: "Сегодня"

В Киеве, где ранее произошел масштабный сбой в работе общественного транспорта, автомобиль сбил человека. Он погиб на месте.

Об этом сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.

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Детали аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Луговой, 13. Водитель автомобиля "Suzuki" на скорости на пешеходном переходе сбил мужчину. Он погиб на месте ДТП. На месте работают правоохранительные органы. Сейчас разыскивают свидетелей смертельного ДТП.

После наезда пешеход мгновенно погиб/Фото: Telegram-канал dtp.kiev.ua

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34%;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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