В Киеве на Софийской площади установят каток: когда откроют

Для киевлян обустроят каток. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Софийской площади установят каток. Его соорудят вокруг памятника Богдану Хмельницкому и откроют 19 декабря.

Об этом сообщил президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника Игорь Добруцкий, передает Парламент.ua

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Какой праздник подготовили для киевлян

Официальное открытие новогодней елки запланировано на 19 декабря в 16:00, а простоит она до 19 января.

Вокруг памятника Богдану Хмельницкому соорудят каток, который также откроется 19 декабря.

На Софийской площади до Владимирского проезда, Мариинского парка и парка Дружбы Народов обустроят ярмарки и фудкорты.

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Главная елка будет искусственной. Ее украсят 20 тысяч елочных игрушек золотого и красного цвета. Тема этого года – рождение Иисуса.

Кроме того, вокруг елки построят панно, в котором соберутся все герои Святого Семейства, и все это будет венчать большой купол с иллюминацией.

Официальное открытие новогодней елки запланировано на 19 декабря. Фото: коллаж "Сегодня"

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