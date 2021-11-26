В Киеве на Софийской площади установят каток: когда откроют

Для киевлян обустроят каток. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве на Софийской площади установят каток. Его соорудят вокруг памятника Богдану Хмельницкому и откроют 19 декабря.
Об этом сообщил президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника Игорь Добруцкий, передает Парламент.ua
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Официальное открытие новогодней елки запланировано на 19 декабря в 16:00, а простоит она до 19 января.
Вокруг памятника Богдану Хмельницкому соорудят каток, который также откроется 19 декабря.
На Софийской площади до Владимирского проезда, Мариинского парка и парка Дружбы Народов обустроят ярмарки и фудкорты.
Главная елка будет искусственной. Ее украсят 20 тысяч елочных игрушек золотого и красного цвета. Тема этого года – рождение Иисуса.
Кроме того, вокруг елки построят панно, в котором соберутся все герои Святого Семейства, и все это будет венчать большой купол с иллюминацией.