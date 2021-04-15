Требовал деньги за авто: в Киеве на взятке задержали работника полиции (фото)

Он обещал за 2 тыс. долл. США вернуть киевлянину изъятый сотрудниками другого райуправления автомобиль

В Киеве задержали работника столичной полиции, который требовал взятку за возврат изъятого авто.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"В среду, 14 апреля 2021 года, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры разоблачили и задержали заместителя начальника отдела криминальной полиции одного из районных управлений полиции Киева на получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Следователи установили, что работник полиции пообещал мужчине, у которого сотрудники другого райуправления полиции изъяли автомобиль, повлиять на ситуацию и вернуть ему имущество. Он требовал взятку в 2 тыс. долларов США.

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Полицейского задержали недалеко от места работы, как раз после получения оговоренной суммы.

Сейчас правоохранители решают вопрос о сообщении о подозрении и избрании меры пресечения.

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