В Киеве началась метеорологическая весна

В столицу пришло потепление / Фото: Коллаж: Сегодня

Начиная с 6 февраля среднесуточная температура воздуха стабильно превышает 0°С. Это свидетельствует о том, что Киев посетила метеорологическая весна, почти на месяц раньше климатической нормы.

Об этом сообщают данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

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"Зима, которая началась 20 декабря и закончилась 5 февраля, длилась всего 48 дней, что на полтора месяца короче средних многолетних показателей и оказалось кратчайшей за историю наблюдений, за исключением 2019-2020 гг., когда она вообще не наблюдалась", – говорится в сообщении.

Учитывая прогноз Укргидрометцентра, среднесуточные температуры и дальше будут положительными.

Рекомендации при сильном ветре

В столице передают плюсовую температуру, но в эти дни ожидается сильный ветер. Что делать:

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все окна плотно закрыть;

на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередач, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;

избегать нахождения вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ней автотранспорт.

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