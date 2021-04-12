В Киеве начали отключать отопление

В Киеве начали отключать жилые дома от отопления – на 14:00 12 апреля теплоснабжения прекращено в более 3000 домов.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Социальные объекты – больницы, садики и школы – отключают по соответствующим заявкам руководителей учреждений.

"Решение о завершении отопительного сезона местные власти принимает, учитывая прогноз погоды. Среднесуточная температура должна составлять выше 8 градусов тепла в течение трех суток", – говорится в сообщении.

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Отметим, что любая домовая община может отключиться от отопления – принять решение на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании.

Ранее мы писали, что некоторые города Украины уже начинают отключать отопление. Хотя эти планы может нарушить погода – после нескольких дней тепла снова немного похолодает.