На столичных Позняках появится Аллея нот Кузьмы Скрябина (видео)

Проект по строительству арт-инсталляции полностью благотворительный и будет создан за деньги народа

В Киеве в парке на Позняках появится Аллея нот Кузьмы Скрябина (музыканта Андрея Кузьменко), сообщает инициатор ее создания Станислав Липовский.

Об этом пишет Дарница Live в Facebook.

В 2015-2016 годах на этом месте была высажена Аллея Патриотов – тогда известные украинские музыканты высадили около 140 деревьев. А мероприятие посвятили памяти Андрея Кузьменко.

"Памятник мы не хотим ставить. Хотим, чтобы это была арт-инсталляция. Это светло-музыкальная арт-инсталляция в виде гитары, ноты на которой ночью будут подсвечиваться. Это будут те ноты, которые звучат в песне Кузьмы "Старые фотографии". Каждая нота будет с именем кого-то из звезд. Будет также установлен датчик движения и каждый раз, как кто-то будет проходить – датчик будет срабатывать и будет звучать музыка Андрея Кузьменко", – говорит Станислав Липовский.

Видео: Дарниця Live/Facebook

По его словам, открытие инсталляции планируется где-то в конце мая, если не помешает локдаун.

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Проект по обустройству арт-инсталляции благотворительный.

Напомним, Скрябин не дожил до своего юбилея три с половиной года – он трагически погиб в ДТП в районе села Лозоватка Днепропетровской области 2 февраля 2015 года. Внедорожник певца столкнулся с грузовиком. От полученных травм Андрей Кузьменко скончался на месте.

Мы сообщали, что Зеленский присвоил Кузьме Скрябину звание Героя Украины.

Ранее мы писали, что в годовщину смерти Кузьмы Скрябина звезды вспоминали артиста.