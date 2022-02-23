В Киеве начался призыв резервистов – адреса и время работы военкоматов

В столице резервисты должны явится в военкоматы. Фото: Фокус, Риа Украина
В Киеве, как и во всей Украине, 23 февраля начался призыв резервистов. Они должны самостоятельно явиться в свои воинские части по телефонному звонку или получив повестку.
В КГГА рассказали, куда обращаться резервистам и когда работают военкоматы.
Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки
- Адрес: ул. Парково-Сырецкая 19.
- Телефон: (044)456-12-05.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 17:00.
Голосеевский район
- Адрес: ул. Большая Васильковская, 104Б.
- Телефон: (044)529-24-02.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Дарницкий район
- Адрес: ул. Бориспольская 26-А.
- Телефон: (044) 566 50 93.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Деснянский район
- Адрес: ул. Космонавта Волкова 2-А.
- Телефон: (044) 518 41 80.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 09:00 до 13:00.
Днепровский район
- Адрес: ул. Юрия Поправки 14-А.
- Телефон: (044)290-44-52.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Оболонский район
- Адрес: ул. Иорданская, 16а.
- Телефон: (044) 464 78 02.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Печерский район
- Адрес: ул.Петра Болбочана, 1.
- Телефон: (044) 285 03 50.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Подольский район
- Адрес: пр-т Свободы 40.
- Телефон: (044) 484 70 23.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Святошинский район
- Адрес: ул. Григория Онискевича, 1.
- Телефон: (044) 424 10 24.
- Время работы: понедельник-четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, перерыв с 13.00 до 13.45.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Соломенский район
- Адрес: ул. Искровская, 5а.
- Телефон: (044) 241 13 25.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9.00 до 13.00.
Шевченковский район
- Адрес: ул. Салютная 4.
- Телефон: (044) 400 61 46.
- Время работы: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.
- Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.
Кого заберут на службу?
Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они служили до этого и подписали контракт.
Резервисты Вооруженных сил Украины — это украинцы, которые добровольно проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основании контракта.