В Киеве начался призыв резервистов – адреса и время работы военкоматов

В столице резервисты должны явится в военкоматы. Фото: Фокус, Риа Украина

В Киеве, как и во всей Украине, 23 февраля начался призыв резервистов. Они должны самостоятельно явиться в свои воинские части по телефонному звонку или получив повестку.

В КГГА рассказали, куда обращаться резервистам и когда работают военкоматы.

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Киевский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки

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: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни: вторник и четверг с 9.00 до 13.00.

Шевченковский район

Адрес : ул. Салютная 4.

: ул. Салютная 4. Телефон : (044) 400 61 46.

: (044) 400 61 46. Время работы : понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00.

: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, перерыв с 13:00 до 14:00. Приемные дни: вторник и четверг с 9:00 до 13:00.

Кого заберут на службу?

Призыву подлежат резервисты от 18 до 60 лет. Это как офицеры, так и рядовой и сержантский состав. Солдаты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, в которых они служили до этого и подписали контракт.

Резервисты Вооруженных сил Украины — это украинцы, которые добровольно проходят службу в военном резерве ВСУ и других военных формированиях на основании контракта.