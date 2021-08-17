В Киеве "Нацкорпус" повалил советскую инсталляцию на Аллее Героев Небесной сотни (видео)

Националисты разрушают декорации. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни представители "Нацкорпуса" повалили декорации к празднованию Дня независимости, которые перекрывали мемориал.

Видео опубликовал PavlovskyNews в Telegram.



Директор музея Революции Достоинства Игорь Пошивайло обратился в министерство культуры с просьбой объяснить ситуацию. По его словам, он не знает, кто автор идеи.





"Знаю немного про сам контент, что на Аллее Героев должны быть установлены инсталляции, которые будут рассказывать про историю Украины от времен Триполья до Майдана и российско-украинской войны", – уточнил Пошивайло.

Есть задержанные

Как сообщают в соцсетях, полиция провела жесткое задержание нескольких членов "Нацкорпуса", которые валили декорации на Алее Героев Небесной Сотни.



"Их пытались отбить у правоохранителей соратники во главе с главой киевского "Нацкорпуса" Сергеем Тамариным. Но задержанных смогли затолкать в автобус, уже внутри они жаловались, что полиция их бьет", – пишут в Сети.

В полиции Киева "Сегодня" сообщили, что на Героев Небесной сотни работает следственно-оперативная группа Печерского района.

"Пока у нас нет информации о задержании кого-то. На месте работает оперативная группа Печерского управления полиции. Вскоре будет дана правовая квалификация данному событию", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Откуда взялась инсталляция

В Киеве на Майдане Незалежности установили декорации в советском стиле для праздничной постановки.

Как оказалось, руководство Национального Мемориального комплекса Героев Небесной сотни – Музея Революции Достоинства подтвердило, что установка "инсталляции" была согласована.

Однако, город не выдавал никаких разрешительных документов на подобные перформансы. Организацией празднования Дня Независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий занимается Офис Президента.

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