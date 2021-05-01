В Киеве мужчину наказали за "зигование" на марше в честь дивизии СС "Галичина"

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В Киеве правоохранители составили административный протокол на мужчину, который во время марша националистов в честь создания дивизии СС "Галичина" использовал нацистское приветствие.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Работники полиции установили, что нацистское приветствие использовал житель Киевской области, 1985 года рождения. На мужчину составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

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