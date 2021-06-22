Тут вижу, тут не вижу. В Киеве налоговики "помогли" предпринимателям оставить в карманах 2,5 млрд грн (фото)

Работники Государственной налоговой службы в течение года, за систематические взятки, не замечали грубых нарушений законодательства

В Киеве на взятке поймали налоговиков / Фото: пресс-служба ГБР

В Киеве следователи ГБР уличили в коррупции должностных лиц столичного управления Государственной налоговой службы. Они способствовали коммерсантам в уклонении от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

Об этом сообщает ГБР.

"Во время досудебного следствия работники ГБР установили, что чиновники налоговой службы вступили в сговор с представителями нескольких коммерческих структур, занимающихся реализацией подакцизной продукции", – говорится в сообщении.

Оказалось, что налоговики должны блокировать регистрацию налоговых накладных этих фирм, отнесенных к рисковым. Однако они, получая взятки, делали вид, что не замечали грубых нарушений налогового законодательства. Подобная схема действовала с середины прошлого года и позволила уклониться от уплаты налогов на примерно 2,5 млрд гривен.

Правоохранители провели обыски в служебных помещениях ГНС в г. Киеве и изъяли доказательства противоправной деятельности.

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Фото: пресс-служба ГБР

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