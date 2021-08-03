В Киеве нашли мертвым белорусского оппозиционера Шишова (обновлено)

Правоохранители начали расследование смерти Виталия Шишова. Фото: коллаж "Сегодня"

В одном из парков Киева нашли повешенным гражданина Беларуси Виталия Шишова – главу общественной организации "Белорусский дом в Украине" ("Беларускі дом ва Украіне"), который исчез вчера, 2 августа, в столице. Мобильный телефон и личные вещи Виталия изъяты с места происшествия.

Как рассказали сайту "Сегодня" в полиции Киева, тело Виталия Шишова обнаружили в Святошинском районе столицы.

"Мужчину обнаружили повешенным сегодня под утро. Это парковая зона находится недалеко от улицы Бударина в Святошинском районе столицы. Это вся информация, которую мы сейчас можем озвучить", – сообщили нам в полиции Киева.

Как сообщили в пресс-службе ГУНП, полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) и будет проверять все версии, в том числе версию убийства, замаскированную под суицид.

Полная картина событий будет установлена ​​после допроса свидетелей, анализа видеозаписей с камер системы "Безопасный город", проведения экспертиз и следственных экспериментов.

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Полиция Киева обращается ко всем, кто знал Виталия Шишова, с просьбой предоставить информацию о последних неделях его жизни, его психоэмоциональное состояние, возможные угрозы и тому подобное.

Телефон: 098 734 06 46, 097 963 44 74 или 102.

Ранее мы сообщали, что белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую власти Беларуси пытались насильно вывезти из Токио, где она находится на Олимпиаде, из-за ее заявлений о тренерах.

Также напомним, в Минске исчез белорусский диспетчер Олег Галегов, который вел переговоры с пилотами самолета Ryanair с Романом Протасевичем на борту.

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