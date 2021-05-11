В Киеве неадекватный инкассатор обзывал копов и напугал жителей спального района (фото)

Полицейским пришлось заблокировать его авто и пробить шины, чтобы он не смог скрыться

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Необычное ЧП произошло сегодня утром на улице Лобачевского, где находиться левобережное управление патрульной полиции Киева. Как сообщает корреспондент "Сегодня", мужчина на бронированной инкассаторской машине ездил под забором здания и не выбирая слов ругал полицейских.

Переполох на районе

По словам местных жителей, мужчина выкрикивал оскорбления полицейским через громкоговоритель и это слушали жители близлежащих домов. Утихомирить его полицейским не удалось. Он остановил инкассаторский автомобиль на дороге и заблокировался внутри.

"Правоохранители не могут его достать из машины. Они пробили колеса автомобиля. Ждут приезда спасателей, чтобы те открыли двери и достали хулигана", – рассказали "Сегодня" местные жители.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Люди утверждают, что мужчина вел себя неадекватно, теперь он сидит в автомобиле и что-то высматривает на планшете.

"Честно говоря страшно за таким наблюдать, а вдруг у него в автомобиле взрывчатка или он вооружен и начнет стрелять. Тут рядом школа и жилые дома. На место подъехали два патрульных автомобиля, они заблокировали выезд инкассаторской машины. Ждут приезда спасателей, которые смогут открыть двери", – рассказали нам очевидцы ЧП.

Что говорят в полиции

В патрульной полиции Киева сайту "Сегодня" подтвердили, что такой инцидент сегодня произошел в Киеве.

"Мужчина на инкассаторской машине подъехал к управлению патрульной полиции на левом берегу Киева. Он кричал в громкоговоритель непристойности. Наши патрульные решили, что водитель находиться в состоянии алкогольного опьянения, попросили его выйти из автомобиля. Он не захотел и заблокировался внутри", – рассказали в патрульной полиции Киева.

На место вызвали следственно-оперативную группу. Вскоре прибыл адвокат этого водителя. Только после этого он вышел из автомобиля.

Фото: Александр Марущак/"Сегодня"

Мужчина после этого начал общаться с полицейскими. Он был трезвым, но поведение его было абсолютно неадекватным.

"На мужчину было составлено ряд протоколов. В том числе за незаконно установленные проблесковые маячки. Проверка показала, что это не инкассаторская машина. Просто он приобрел этот автомобиль, но никаких услуг не предоставлял. Также выяснили, что мужчина на 10 лет уже лишен права управлять автомобилем. Был выписан еще один штраф", – рассказали в патрульной полиции.

Мужчина покинул место ЧП. Скорей всего он обозлился на патрульных и в такой способ решил им отомстить, но взамен получил дополнительные административные протоколы за свои действия.

Ранее мы писали, что в центре Новониколаевки Запорожской области неадекватный мужчина внезапно разделся, начал бегать, кричать, а когда подошли полицейские, сбил с ног одного из них.

Также напомним, под Ровно голый мужчина бегал по трассе и бросался на автомобили.