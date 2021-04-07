В Киеве есть транспорт, где не нужен спецпропуск (фото, видео)

Как оказалось, этим транспортом пользуются многие киевляне

В Киеве обнаружен транспорт, для входа в который не нужен спецпропуск в период жестких карантинных ограничений, сообщает корреспондент "Сегодня" Игорь Серов.

Так, многие киевляне пользуются электричками, которые останавливаются по городу.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Например, электричка "Киев – Гребенка" едет через Дарницу с центрального ж/д вокзала. Как оказалось, пропуск на нее не нужен.

"Это единственный "тайный" транспорт", – радуясь возможности уехать, рассказал нам один из пенсионеров.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

По информации нашего корреспондента, электричка приехала по расписанию, все пассажиры прошли, не предъявляя пропусков.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Итог: городская электричка – единственный городской транспорт, где не требуют пропусков.

Видео: Игорь Серов/ "Сегодня"

На видео электричка направляется с центрального ж/д вокзала на Левый берег. На Дарнице у электрички продолжительная остановка, после будет остановка на метро Левобережная.

Видео: Игорь Серов/"Сегодня"

За полтора часа мы объехали весь город, с Правого на Левый берег, стартовав с центрального ж/д вокзала, побывав на Дарнице, Троещине, Почайной и Сырце.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

Для поездки не понадобился пропуск, а лишь 8 грн.

Фото: Игорь Серов/"Сегодня"

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А какая ситуация на дорогах была в первый день локдауна, читайте в нашем спецонлайне.