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В Киеве объявлено штормовое предупреждение: людей оповестили об опасности

3 мая, 08:49

Сергей Мартынец

Уже с самого раннего утра в столице сильно задувает. Киевлянам дали советы, что делать при штормовом ветре

Фото: REUTERS/Thilo Schmuelgen

Похолодание заходит в Украину с сильным ветром. Сегодня в Киеве синоптики объявили штормовое предупреждение и дали советы киевлянам, как избежать неприятностей.

Об этом сообщает пресс-служба КМДА.

"Днем 3 мая в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", – сообщили в городской госадминистрации.

Что нужно делать при сильном штормовом ветре:

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Киевлян призвали звонить на 103 в случае травм, а если заметили падение деревьев и крупных веток – звоните в 101.

Апрель в Украине выдался достаточно холодным, иногда даже снежным. В последний месяц весны стоит ожидать температурных качелей (тепло и похолодание будут сменять друг друга) и дождей. "Сегодня" узнали у синоптиков прогноз погоды на май.

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Источник: Сегодня

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