В Киеве ограничат работу метро: список станций

Ограничат работу метро из-за футбола / Коллаж "Сегодня"

Завтра вечером, 30 октября, на станциях метро"Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого" возможны ограничения на вход из-за футбола.

Об этом сообщает КГГА.

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В 17:00 на НСК "Олимпийский" состоится матч между командами "Шахтер" (Донецк) и "Десна" (Чернигов).

Возможно ограничение (закрытие) станции "Олимпийская" на вход перед началом футбольного матча, а после завершения матча – станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого".

В Киевском метро рассказали новые правила

С 1 ноября в столице ужесточают карантин. Киевский метрополитен уже официально сообщил про необходимость вакцинации или отрицательного ПЦР-теста пассажирам для проезда.

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Тех, кто проигнорирует требование и решит ездить в транспорте без документов, будут штрафовать.Речь идет о штрафе от 17 000 до 34 000 гривен. Ограничения не касаются детей до 18 лет. Они смогут пользоваться городским транспортом без вышеперечисленных разрешительных документов.

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