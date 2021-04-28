Локдаун в Киеве отменяют. Что и когда разрешат

В столице улучшилась ситуация с коронавирусом, поэтому местные власти приняли решение смягчить ряд ограничений – список

В Киеве с 1 мая смягчают карантинные ограничения. Работу возобновляет весь общественный транспорт, а также кафе и рестораны.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

Что будет работать?

весь наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм);

заведения торговли;

торгово-развлекательные центры;

рынки;

ярмарки;

общепит;

спортивные залы и фитнес-центры;

центры предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервисы).

А что с учебой?

5 мая город восстановится учебный процесс в учреждениях общего образования, дошкольного и в высших учебных заведениях.

Также в столице восстановят прием документов для зачисления детей в первый класс на следующий учебный год.

"Ограничения дали положительный результат, но это не значит, что мы преодолели вирус", – добавил Кличко.

Ранее мы сообщали, что в Киеве за сутки обнаружили более тысячи новых случаев COVID-19.

Также напомним, в Украине вакцинировали против COVID-19 еще 19 590 человек.