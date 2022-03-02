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В Киеве откроют два моста для проезда – Кличко

Юлия Гаврилюк
2 марта, 23:22
Город продолжает собирать и распределять гуманитарную помощь для тех, кому она сегодня необходима

В Киеве откроют часть мостов / Фото: Коллаж: Сегодня

Завтра после окончания комендантского часа, с 7:00 для сообщения между левым и правым берегами для частного и общественного транспорта откроют Северный и Дарницкий мосты.

Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Через Южный мост проезда не будет. Обратите на это внимание! И если крайней нужды нет, не надо выезжать в город частным транспортом", – заметил Кличко.

Также, по его словам, город продолжает собирать и распределять гуманитарную помощь тем, кому она сегодня остро необходима. Работает гуманитарный штаб города, уже отработавший логистику. Принимает помощь и просьбу о ней.

Ситуация на фронте

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