В Киеве открылась онлайн-запись на вакцинацию в МВЦ. Как попасть на прививку

В Киеве открылась онлайн-запись на массовую вакцинацию от коронавируса в Международном выставочном центре (МВЦ). Она будет проходить 24-27 июня.
Об этом сообщает медицинская информационная система Helsi в своем Telegram.
"На этой неделе есть аж 4 дня, когда вы можете прививаться. И мы советуем записаться онлайн на определенное время – в последующие дни синоптики прогнозируют +36. Ведь стоять в "живой" очереди при такой температуре будет трудно", – говорится в сообщении.
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Как записаться на прививку
- Нужно зайти по прямой ссылке на сайт сервиса Helsi.me, выбрать день и время вакцинации.
- Подтверждение записи будут направлены в SMS-сообщении.
- SMS нужно будет показать при входе в пункт вакцинации вместе с паспортом.
- Предварительно нужно зарегистрировать заявку на прививку в приложении "Дія".
- Нужно убедиться, что в электронном кабинете helsi.me указан актуальный номер мобильного телефона.
- Планируя поход на вакцинацию, следует позаботиться о декларации с врачом, ведь ее отсутствие в 3-4 раза замедляет процесс вакцинации.
Сообщение о необходимости получения следующей дозы вакцины также будет поступать в приложение. Приложение Helsi.me можно скачать бесплатно в AppStore и Google Play.
Ранее мы сообщали, что темпы вакцинации от COVID-19 в Украине резко ускорились.
Также напомним, привитым CoronaVac украинцам стали доступны международные COVID-паспорта.
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