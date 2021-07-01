В Киеве открыли мини-центры вакцинации. Как записаться на прививку

Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве открывают мини-центры вакцинации в Центрах первичной медико-санитарной помощи столичных районов. Теперь прививки от коронавируса можно получить не только в МВЦ, но и в одной из 21 поликлиник города, предварительно записавшись на удобное время через сервис Helsi.me. Вакцинация будет проводиться каждые выходные, предварительная запись пока открыта на 3-4 и 10-11 июля.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Кого вакцинируют?

"Вакцинироваться в них сможет любой. Для этого необходимо иметь желание и записаться на прививку через сервис helsi.me. Фактически, мы предлагаем дополнительную возможность – кроме МВЦ, привиться от COVID-19 еще удобнее учитывая территориальную доступность", – сказала директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург

Записываться можно в любой удобный кабинет прививки в любом районе Киева, независимо от места проживания, регистрации или приема семейного врача.

Также, в этих пунктах можно будет пройти и ревакцинацию (в том числе тем, кто вакцинировался в МВЦ), после чего получить Свидетельство о вакцинации от COVID-19.

Как записаться на прививку?

Чтобы записаться на прививку против COVID-19 в медучреждение нужно зайти на сайт сервиса Helsi.me, выбрать удобный день и время. С собой, как всегда, нужно иметь паспорт и идентификационный код. Декларация с семейным врачом очень желательна – она значительно ускоряет процесс внесения данных о вакцинации.

Пункты прививок работают в выходные только по предварительной записи через Helsi.me. "Живой" очереди в медучреждениях не будет.

Прививки осуществляется вакциной Coronavac. Вакцинация против COVID-19 происходит бесплатно.

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Все данные о проведенной вакцинации отражаются в бесплатном приложении Helsi: дата вакцинации, доза время от первой вакцины, название вакцины и т. д.

Где откроют мини-центры?

Центры вакцинации откроют в медучреждениях. В основном, они будут функционировать с 09:00 до 15:00, и будут работать только на выходных.

Их откроют в:

КНП "ЦПМСД № 1" Голосеевского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 2" Голосеевского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 2" Дарницкого района Киева;

КНП "ЦПМСД № 3" Дарницкого района Киева;

КНП "ЦПМСД № 1" Деснянского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 4" Деснянского района Киева;

КНП "ЦПМСД" Русановка "Днепровского района Киева";

КНП "ЦПМСД № 4" Днепровского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 1" Оболонского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 1" Подольского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 2" Подольского района Киева;

КНП "ЦПМСД Печерского района Киева";

КНП "ЦПМСД № 1" Святошинского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 2" Святошинского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 3" Святошинского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 1 Соломенского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 2" Соломенского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 1" Шевченковского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 2" Шевченковского района Киева;

КНП "ЦПМСД № 3" Шевченковского района Киева;

КНП "Киевская городская студенческая поликлиника".

Напомним, 1 июля в Европе начнут действовать ковид-сертификаты для въезда туристов. Большинству вакцинированных украинцев придется подождать – ЕС до сих пор не утвердил CoronaVac и CoviShield.

Кроме того, в июле в Украину поступит 7,7 млн доз вакцины от COVID-19. Есть вероятность, что некоторые поставки перенесут, так как это очень большой объем.

Кроме того, смотрите в сюжете "Сегодня", как группа крови влияет на течение коронавируса: