В Киеве открыли пункты вакцинации работников учебных заведений

Всех работников учебных заведений прививают вакциной Pfizer – ее предоставило МОЗ

В столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Фото: КГГА

В столице заработали пункты вакцинации работников учебных заведений. Их будут прививать вакциной Pfizer, которую предоставило Министерство здравоохранения.

Об этом сообщает КГГА.

Так, сейчас определено 17 пунктов вакцинации в учебных заведениях, расположенных во всех районах столицы.

"Работников образовательных учреждений предварительно приглашают на вакцинацию. Чтобы вакцинировать работников, руководителю учреждения необходимо представить данные о желающих привиться в районный отдел образования. После этого их телефону пригласят на вакцинацию", - говорится в сообщении.

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Всех работников учебных заведений прививают вакциной Pfizer.

Ранее мы писали, что в Украине откроют более двух тысяч пунктов вакцинации от COVID-19.

Также сообщалось, что всего с начала кампании в Украине привито 539 126 человек. Девять человек уже получили вторую дозу вакцины.