В Киеве отменили несколько рейсов городских электричек – список

В работу транспорта внесли несколько изменений / Коллаж "Сегодня"

В Киеве 5 и 6 января отменят курсирование нескольких рейсов городских электричек. Все изменения из-за технических причин.

Об этом сообщает Киевпастранс.

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5 января

Сегодня вечером не будут ездить электрички:

№7416,

№7423,

№7424,

№7431.

6 января

Завтра утром из-за технических причин не будут курсировать электрички:

№7307,

№7308,

№7315,

№7316.

В этот же день вечером отменят:

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№7416,

№7423,

№7424,

№7431.

Новая электричка в Вышгород

"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.

Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.

В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

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