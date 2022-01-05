В Киеве отменили несколько рейсов городских электричек – список

В работу транспорта внесли несколько изменений / Коллаж "Сегодня"
В Киеве 5 и 6 января отменят курсирование нескольких рейсов городских электричек. Все изменения из-за технических причин.
Об этом сообщает Киевпастранс.
5 января
Сегодня вечером не будут ездить электрички:
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
6 января
Завтра утром из-за технических причин не будут курсировать электрички:
- №7307,
- №7308,
- №7315,
- №7316.
В этот же день вечером отменят:
- №7416,
- №7423,
- №7424,
- №7431.
Новая электричка в Вышгород
"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.
- Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
- Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
- В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.
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