В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички – причина

В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве 4 января отменили курсирование нескольких рейсов городской электрички.
Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.
"Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички: №7402, 7307/08; 7315/16 по техническим причинам. Извиняемся за временные неудобства", – говорится в сообщении.
Напомним, что сегодня в столице произошел сбой общественного транспорта. Задерживается движение трамваев №35, 22а, 28, троллейбусов – №6, 16, 18, а также изменено движение троллейбусов № 5.
Новая электричка в Вышгород
"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.
- Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.
- Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.
- В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.
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