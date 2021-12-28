В Киеве отменили несколько рейсов городской электрички – список

В работу столичных электричек внесли изменения / Фото: Сегодня

В Киеве 29 декабря отменили курсирование несколько утренних и вечерних рейсов городской электрички.

Об этом сообщает "Киевпастранс" в Telegram.

Реклама

"Отменяется курсирование следующих рейсов городского электрички: отменено на утро №7307/08,7315/16, на вечер отменено №7416,7423/24,7431 по техническим причинам", – говорится в сообщении.

Электричка в Вышгород

"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.

Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.

В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

Ранее мы писали: