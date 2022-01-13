В Киеве отменили рейсы городских электричек – список

Изменения в работе общественного транспорта случились по техническим причинам / Коллаж "Сегодня"

Завтра, 14 января, в Киеве отменят несколько рейсов городской электрички утром и вечером. Изменение в работе общественного транспорта будет по техническим причинам.

Об этом сообщает Киевпасстранс.

Реклама

Утро 14 января

Будут отменены следующие рейсы:

№7307 (06:30) от ст. Дарница

№7308 (06:54) от ст. Киев-Волынский

№7315 (07:51) от ст. Дарница

№7316 (8:12) от ст. Киев-Волынский

Вечер 14 января

Будут отменены следующие рейсы:

№7416(16:18) от ст. Борщаговская

№7423 (17:11) от ст. Дарница

№7424 (17:55) от ст. Борщаговская

№7431 (19:01) от ст. Дарница

Новая электричка в Вышгород

"Укрзализныця" может запустить пригородную электричку Kyiv City Express в Вышгород. Сейчас идет электрификация путей на участке в город.

Реклама

Скоро билеты на пригородные маршруты можно будет купить онлайн.

Пригородные электрички ежедневно перевозят 250-300 тысяч человек.

В настоящее время "Укрзализныця" выполняет 10% объема перевозок, а планирует выполнять 40-50%.

Раньше мы писали: