В Киеве паркоместа будут продавать на аукционе – цены

Паркоместо в Киеве можно будет купить на аукционе. Фото: коллаж "Сегодня"
В Киеве паркоместа в I и II зонах будут продавать на специальном аукционе. Это касается площадок под бизнес-центрами, бутиками, салонами, банками и т.д.
Об этом сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов изданию "Обозреватель".
Паркоместо можно будет купить на аукционе
Машиноместо в пределах одной площадки будет выставляться на онлайн-аукцион при условии поступления на него больше одной заявки на бронирование.
Стоимость паркоместа
Цена в каждой локации столицы будет разной. В зависимости от территориальной зоны парковки цена за одно забронированное машиноместо будет устанавливаться от 8599 гривен в месяц для І зоны, от 4410 гривен в мессяц – для II зоны.
Отмечается, что количество забронированных машиномест в столице не будет превышать 40%. Таким образом минимум 60% парковочного пространства Киева всегда будет оставаться общедоступными для каждого.
Будут ли заставлять платить за парковку во дворах?
У городских властей пока нет в планах получать средства за парковку во дворах домов от жителей Киева. Городская администрация в рамках комплексной программы по упорядочению парковки проведет мониторинг придомовых территорий на предмет принадлежности их к ОСМД или ЖСК.
"Жители, чья придомовая территория не принадлежит ОСМД или ЖСК, будут об этом проинформированы, – отметил начальник инспекции по парковке Дмитрий Рахматуллин. – Мы предложим им в течение определенного периода оформить участок у дома на баланс ОСМД или ЖСК".
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