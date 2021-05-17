В Киеве пассажир расстрелял водителя автобуса: что так разозлило мужчину

Патрульные оказались неподалеку и начали преследовать стрелка, но на команды остановиться он не реагировал

Пассажир автобуса и его оружие. Коллаж "Сегодня"

В столичном автобусе возник конфликт между водителем и пассажиром, который закончился стрельбой с ранением.

Водитель сделал замечание пассажиру, который сидел рядом, из-за того, что громко разговаривает по телефону и отвлекает. Началась ссора: пассажир достал пистолет, выстрелил и убежал. Очевидцы вызвали полицию.

Патруль был неподалеку, стрелка быстро догнали и задержали. Оружие он не выбросил. Сказал, что водитель якобы прыснул в него слезоточивым газом, поэтому и ответил пулей. Водитель с ранением в область груди сейчас в больнице.

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Как рассказали в Патрульной полиции Киева, когда полицейские преследовали стрелка, на команды остановиться он не реагировал. При задержании у него обнаружили револьвер.

Видео: Сегодня

Как сообщали новости "Сегодня", на выходных тоже было неспокойно в столице. В Деснянском районе подорвали банкомат ПриватБанка. Причем один из налетчиков оказался работником банка.

А на улице Ревуцкого произошла массовая драка со стрельбой.