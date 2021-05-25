В Киеве перекрыли улицу Саксаганского: обнаружили подозрительный предмет (видео)

На месте работают взрывотехники – о подозрительном предмете сообщили граждане

На Саксаганского обнаружили подозрительный предмет. Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

В Киеве на улице Саксаганского обнаружили подозрительный предмет и вызвали полицию. Водителей просят объезжать место перекрытия по другим улицам.

Посреди проезжей части стоит автомобиль полиции, также на месте автомобиль скорой медицинской помощи.

"На данный момент правоохранители перекрыли часть улицы Саксаганского, на месте работают взрывотехники. О подозрительном предмете сообщили обычные граждане. Пока неизвестно, что это – сумка, чемодан или коробка", – сообщили сайту "Сегодня" в полиции Киева.

Видео: Киев Оперативный/Telegram

Взрывотехники еще не закончили проверку.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Тем временем "Киевпастранс" сообщает, что задерживается движение троллейбусов №3, 12, 14 и автобусов № 69.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

Позже передали, что движение на улице Саксаганского возобновили.

Однако в полиции Киева говорят что проверка подозрительного предмета продолжается.

"Информация о свободном проезде по Саксаганского преждевременная. Взрывотехники еще работают на месте", – заявили "Сегодня" в полиции Киева.

Фото: Влад Гарнаев, "Сегодня"

На месте произвели контролируемый взрыв "предмета, похожего на взрывчатку".

Напомним, 1 сентября в Киеве неизвестные сообщили о минировании одного из учебных заведений – гимназии № 32 на улице Федорова. Впоследствии взрывчатки в помещении не обнаружили.

Ранее мы писали, что неизвестный мужчина, в руках которого был предмет, похожий на пульт, соединенный проводами с пакетом, грозил взорвать мост Метро в Киеве.