В Киеве под посольством РФ сожгли"Кремль" (фото)

Участники акции почтили память погибших военных и добровольцев на Донбассе

В Киеве под посольством РФ пытались сжечь "Кремль". Фото: Укринформ

Возле посольства РФ в Киеве активисты по случаю годовщины начала боев ВСУ за Донецкий аэропорт провели акцию, во время которой сожгли картонный макет московского Кремля.

Об этом сообщает УНИАН.

Акция прошла под названием "Тризна по погибшим на российско-украинской войне".

Акция была посвящена очередной годовщине первой победы украинских вооруженных сил над российскими оккупантами в Донецком аэропорту.

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Кроме того, участники акции почтили погибших за территориальную целостность и независимость Украины военных и добровольцев, погибших в боях с российским агрессором.

Отметим, что в ходе акции ее участники устроили "сожжение Кремля".

Небольшой картонный макет кремлевских башен разместили на асфальте, полили зажигательной смесью и подожгли. За миг представитель правоохранительных органов с огнетушителем потушил кусок картона, изображавший московский Кремль, что вызвало возмущение у участников акции.

Ранее мы писали, про бои за Донецкий аэропорт в цифрах.

В целом, оборона Донецкого аэропорта украинской армией продолжалась 242 дня, а отважных и несокрушимых защитников аэропорта назвали "киборгами". Защищая Донецкий аэропорт, погибли более 200 бойцов.