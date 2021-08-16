В Киеве полицейский более четырех лет не ходил на работу, но получал зарплату

Мужчина с октября 2016 года по декабрь 2019 годаполучал фейковые выплаты / Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве полицейский в течение четырех лет не ходил на работу и не выполнял служебных обязанностей, но получал зарплату. Ранее в Киеве фиктивные заплаты выплачивали медикам.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Оказалось, что работник одного из управлений ГУНП в Киеве вступил в сговор со своим непосредственным руководителем, который выступал пособником в указанном преступлении.

Он с октября 2016 по декабрь 2019 получал зарплату, однако не работал в отделе полиции, а проживал во Львове. А его руководитель всеми возможными методами укрывал от руководства факт отсутствия своего подчиненного на работе.

В результате государству нанесен ущерб на сумму около 400 000 грн.

"13.08.2021 сообщено о подозрении двум бывшим работникам столичного управления полиции по фактам присвоения имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенного в крупном размере (ч. 4 ст. 191 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что: