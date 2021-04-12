В Киеве полиция закрыла заведение, где во время карантина развлекались люди (фото)

В Киеве патрульные закрыли заведение, которое нарушало правила карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции Киева в Facebook.

Патрульные получили вызов на улицу Соломенскую.

"Заявитель был возмущен тем, что во время карантина один из пунктов питания продолжает работать", – говорится в сообщении.

Двери в ресторан были закрыты. Однако, с закрытого заведения как раз выходили люди и патрульные попали внутрь. Зал ресторана был заполнен посетителями.

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На вопрос полицейских, о правилах карантина, администратор заведения ответила, что ей разрешено работать.

Патрульные составили протокол за нарушение правил карантина. Работу заведения немедленно прекратили.

Напомним, в Киеве за минувшие сутки выявили 537 новых случаев инфицирования COVID-19.

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