В Киеве пошел первый снег! Синоптики предупредили об опасности (видео)

В столице уже идет первый снег / Коллаж "Сегодня"
Сегодня, 23 ноября, в Киеве синоптики обещают снег. В некоторых районах столицы он уже идет. Также синоптики предупреждают о том, что такие осаки могут усложнить ситуацию на дорогах.
Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.
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"Снег, кроме красивой романтической картинки, может сразу усложнить и так непростую ежедневную ситуацию на наших дорогах. Позаботьтесь уже сейчас о способах, которыми вы будете вечером возвращаться домой с работы или дружеских посиделок", – уточнила синоптик.
Первый снег в Киеве
В столице на Борщаговке уже идет первый снег. Он достаточно мелкий и разглядеть его очень сложно.
Какой погоды ждать этой зимой?
Проявления зимы, похолодание, снег, будут, но природных катаклизмов не ожидаем.
"Что касается января и февраля, то при нынешних климатических режимах у нас не может быть другой зимы, кроме теплой. Однако на фоне теплой зимы с повышенным температурным режимом обязательно придут холода", – говорит синоптик Николай Кульбида.
Морозы могут достигать и 25, и 30 градусов. Но по сравнению с зимами 30-40 лет назад, эти морозные периоды окажутся кратковременными.