В Киеве посреди дороги масштабно пылает автомобиль (видео)

Машина вспыхнула прямо на трассе/Скриншот: Telegram-канал "dtp.kiev.ua", коллаж: "Сегодня"
В Киеве на Набережно-Крещатицкой улице произошло ЧП. На трассе вспыхнул автомобиль.
Об этом сообщает Telegram-канал "dtp.kiev.ua".
Подробности
Автомобиль охватило огнем на улице Набережно-Крещатичской.
"Набережно-Крещатицкая, горит автомобиль со стороны Почтовой в сторону Петровки. Все стоит", — говорится в сообщении.
Есть ли пострадавшие в инциденте пока неизвестно.
Что нужно делать, если ваш автомобиль загорелся?
- немедленно выключить зажигание, съехать на обочину и остановить автомобиль;
- обеспечить эвакуацию пассажиров;
- позвонить в службу спасения по номеру "101";
- по возможности начать тушение пожара с помощью огнетушителя;
- горючее, в случае его утечки или пролития, необходимо тушить быстрее всего;
- при тушении пожара в подкапотном пространстве необходимо открыть замки капота, направить огнетушитель сразу, ведь интенсивность горения при открывании усиливается;
- наиболее эффективно одновременно использование нескольких огнетушителей и огнетушащих средств таких как песок, кошма и снег (зимой). Следует также попросить помощи у окружающих людей;
- гасить огонь необходимо с наветренной стороны, направляя струю с огнетушителя на горящую поверхность, а не на пламя;
- при тушении вытекающего топлива необходимо подавать огнетушащее вещество снизу вверх;
- опасно гасить огонь в загрязненной одежде (промасленный, пропитанный парами горючего) и если руки были смочены горючим.