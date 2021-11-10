В Киеве поступило сообщение о заминировании двух станций метро (обновлено)

Сейчас две станции не работают/Коллаж: Сегодня
Станции "Театральная" и "Золотые ворота" в Киеве заминированы. Такое сообщение поступило вечером, 10 ноября.
Об этом сообщают в Telegram-канале Киевский метрополитен.
Детали
"Станция "Золотые Ворота" и "Театральная" закрыта на вход и выход", — сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.
Сейчас неизвестно, когда подземка возобновит свою работу. Вероятно, продолжаются поиски взрывчатки.
Новые подробности
В пресс-службе столичной подземки нам сообщили, что взрывотехники не обнаружили подозрительных объектов на станциях "Театральная" и "Золотые ворота". Сейчас они работают в обычном режиме.
Минирование вокзалов
В среду, 10 ноября, в Киеве временно ограничили работу Центрального, Южного и Дарницкого железнодорожных вокзалов. В полицию поступило сообщение о заминировании одного из них.
Все работники и пассажиры Дарницкого вокзала эвакуированы. Здание проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители.
Стоит отметить, что поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы.
Наказание за ложное сообщение о минировании
В последнее время в Украине ложные "минирования" – не редкость. В Криминальном кодексе для "шутников" предусмотрено строгое наказание.
Так, согласно украинскому законодательству, за ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности грозит до 8 лет тюрьмы.
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