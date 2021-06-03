В Киеве появится сквер имени Василия Слипака: список переименованных улиц

Несколько безымянных площадей в столице также получили названия

На углу Андреевского спуска и Боричевого Тока появился сквер Василия Слипака. Фото: pravda.com.ua

Комиссия по вопросам наименований приняла решение присвоить скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Присвоение сквера имени этого выдающегося человека, фактически, формальность, поскольку община города давно высказалась о желании создания этого сквера. Он уже стал одним из центров культурной жизни столицы, где свои лучшие произведения представляют украинские артисты", – отметила заместитель председателя КГГА Марина Хонда.

Новые названия двум площадям и одной улицы:

проезда от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";

безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия "Кловская площадь";

безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия "площадь Отрадная".

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Переименование ряда улиц и переулков:

улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе в улицу Емельяна Прицака;

переулке Бабушкина в Шевченковском районе в переулок Сеньковский;

улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах в улицу Холодноярскую;

улицы Крайнего в Деснянском районе в улицу Осипа Мандельштама;

улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе в улицу Пронивскую;

переулок Радищева в Соломенском районе в переулок Юрия Матущака;

улицы Саратовской в ​​Шевченковском районе в бульвар Павла Вирского;

улицы Павла Вирского в Деснянском районе в улицу Анатолия Авдеевского;

переулок Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе в переулок Христины Алчевской.

Также, комиссия поддержала присвоение детской школе искусств № 5 Оболонского района имени выдающегося украинского хормейстера и дирижера, Героя Украины, народного артиста Украины, профессора Льва Николаевича Венедиктова. А школе № 29 I-III ступеней Оболонского района Киева имени выдающегося полководца, военного деятеля, последнего кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского.

Ранее мы сообщали, что имя Валентины Терешковой уберут из названий улиц на Закарпатье. Губернатор области специально ко Дню космонавтики распорядился переименовать топонимы с фамилией первой женщины-космонавта.