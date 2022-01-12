В Киеве прогнозируют до -15 градусов: погода на 12 января (карта)

Несмотря на холодную погоду не будет осадков/Фото: Pixabay, коллаж: "Сегодня"
В среду, 12 января, в Киеве осадков не будет. По сравнению с предыдущим днем в столице ожидается сильный мороз и ветер.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Сегодня в Киеве дождь и снег не прогнозируют. Столбики термометров будут колебаться от -13 до -15 градусов. Ветер — северо-западный, 7-12 м/с. Ожидается переменная облачность.
Из-за морозной погоды на дорогах возможна гололедица.
Рекомендации для пешеходов во время гололеда:
- Не спешите, не стесняйтесь "шлепать" ногами, наступайте на всю подошву, не поднимайте высоко ноги.
- Выбирайте обувь на подошве из микропористой или другой мягкой основы без каблука.
- При ходьбе центр тяжести тела направляйте вперед.
- Спускаясь или поднимаясь по лестнице, держитесь за поручни, обязательно ставьте на ступеньку обе ноги.
- Обходите металлические крышки люков.
- Будьте внимательны на тротуаре – автомобиль или автобус может занести и не удастся вовремя затормозить.
- Переходите улицу только на зеленый свет, а лучше через подземные переходы.
- Попросите своих бабушек и дедушек остаться в этот период дома.
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