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В Киеве под ОПУ протестует ЛГБТ-сообщество, есть задержанный (онлайн-трансляция)

5 июня, 11:58

Мария Дмитренко

В столице проходит акция против насилия на почве ненависти – представители ЛГБТ-сообщества требуют принятия законопроекта для борьбы с дискриминацией

Протестующие, среди прочего, требуют немедленного расследования нападений радикалов на представителей ЛГБТ-сообщества. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

В Киеве началась мирная акция "Дави, чтобы не давили на тебя" под Офисом президента. На ней собрались представители ЛГБТ-сообщества, которые выступают против произвола радикалов и нападений организованных преступных группировок на мирных активистов.

Смотрите стрим "Сегодня" с места событий:

Протестующие, среди прочего, требуют немедленного расследования нападений радикалов на представителей ЛГБТ-сообщества. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Дмитрий Гордийчук, одного из противников ЛГБТ-сообщества задержали правоохранители. Мужчина стоял с плакатом с надписью: "Требования нации – нет современной сегрегации".

Под Офисом президента собрались представители ЛГБТ-сообщества и их противники. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"

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Кроме того, мирные протестующие требуют:

Что предшествовало

По данным центра прав человека Zmina, в 2020 году произошло более 100 нападений и преследований активисток и активистов. Защиту прав ЛГБТ признано одним из самых опасных видов активизма.

Как отмечают организаторы, только за последнюю неделю радикальные группировки совершили четыре нападения.

Ранее мы сообщали, что правительство закупило книги об однополой любви для детей дошкольного возраста.

Также напомним, почему ЛГБТ-подростки в Украине боятся ходить в школу. Как сообщила координатор исследования Мария Шевцова, из-за своей сексуальной ориентации опасно и некомфортно чувствуют себя 43% опрошенных.

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Киев акция лгбт Офис президента

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