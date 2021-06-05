В Киеве под ОПУ протестует ЛГБТ-сообщество, есть задержанный (онлайн-трансляция)

Протестующие, среди прочего, требуют немедленного расследования нападений радикалов на представителей ЛГБТ-сообщества. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
В Киеве началась мирная акция "Дави, чтобы не давили на тебя" под Офисом президента. На ней собрались представители ЛГБТ-сообщества, которые выступают против произвола радикалов и нападений организованных преступных группировок на мирных активистов.
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Протестующие, среди прочего, требуют немедленного расследования нападений радикалов на представителей ЛГБТ-сообщества. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Как сообщает корреспондент "Сегодня" Дмитрий Гордийчук, одного из противников ЛГБТ-сообщества задержали правоохранители. Мужчина стоял с плакатом с надписью: "Требования нации – нет современной сегрегации".
Под Офисом президента собрались представители ЛГБТ-сообщества и их противники. Фото: Дмитрий Гордийчук, "Сегодня"
Кроме того, мирные протестующие требуют:
- принять законопроект 5488 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины относительно борьбы с проявлениями дискриминации";
- реформы полиции, прокуратуры и судебной системы;
- немедленного расследования нападений радикалов на ЛГБТ и феминистские события, активисток и организации;
- смены руководства МВД, которое систематически игнорирует обращения и заявления организации, задерживает и закрывает дела относительно нападений радикалов.
Что предшествовало
По данным центра прав человека Zmina, в 2020 году произошло более 100 нападений и преследований активисток и активистов. Защиту прав ЛГБТ признано одним из самых опасных видов активизма.
Как отмечают организаторы, только за последнюю неделю радикальные группировки совершили четыре нападения.
- 27 мая в Киеве неизвестные сорвали пресс-показ документального фильма "Будьмо Гей. Диалоги о достоинстве!", посвященного правам ЛГБТ. Произошло нападение на представителей общественных организаций и гостей показа, в помещение забросили фаер и шашку со слезоточивым газом.
- В субботу, 29 мая, в столице более 20 мужчин в масках и балаклавах ворвались на территорию комьюнити-центра ОО "Инсайт", запугивая гостей и организаторов.
- В Одессе около 20 человек пытались сорвать мероприятие Fem Talks: "Быть или не быть феминисткой?", Организованной ОО "Инсайт".
Ранее мы сообщали, что правительство закупило книги об однополой любви для детей дошкольного возраста.
Также напомним, почему ЛГБТ-подростки в Украине боятся ходить в школу. Как сообщила координатор исследования Мария Шевцова, из-за своей сексуальной ориентации опасно и некомфортно чувствуют себя 43% опрошенных.
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