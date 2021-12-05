В Киеве произошел сбой в работе общественного транспорта – список новых маршрутов

Общественный транспорт в Киеве сменил маршруты 5 декабря. / Фото: Коллаж: Сегодня
В воскресенье, 5 декабря, в Киеве произошел сбой в работе транспорта. На некоторых участках производятся запланированные дорожные работы.
Про это сообщили в "Киевпасстрансе".
Где изменено движение
Автобусы № 87, 108
Изменено движение автобусов по улице Шумского по причине проведения дорожных работ.
- Движение автобусов №87 организовано по пр-ту Тычины.
- Движение автобусов №108 организовано по Днепровской Набережной.
Автобусы №95
Изменено движение автобусов по ул. Березняковская, остановка "Левый берег" по причине проведения дорожных работ.
- Движение автобусов №95 организовано по п-т. Павла Тычины, ул. Амвросия Бучмы, без въезда на ул. Березняковская.
Автобусы №64
Изменено движение автобусов № 64 на с/м "Вишенки" по причине строительных работ.
- Движение автобусов № 64 организовано до остановки "Развилка".
Автобусы №61
Изменено движение автобусов №61 по ул. Сулеймана Стальского по причине проведения ярмарки.
- Движение автобусов №61 организовано по ул. Радужный-Кибальчич.
Почему случаются сбои в работе транспорта?
Как сообщили нам в "Киевпасстрансе", сбои в работе общественного транспорта столицы происходят из-за плотного автомобильного трафика по городу – много пробок и скопления легкового транспорта. К тому же в столице достаточно мест, где сейчас идет ремонт дорог. Они также производятся на основных магистралях города.
"Из-за этого случаются технические сбои в работе общественного транспорта", – объяснили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии "Киевпасстранс".
Там дополняют, что по этим причинам случаются сбои в работе общественного транспорта как утром, так и вечером.
Раньше мы писали:
- Уже в начале 2022-го в программу "Киев Цифровой" можно будет добавлять виртуальную транспортную карту.
- Вопрос оформления карты киевлянина снова актуален на фоне информации о том, что скоро в столице повысят цены на проезд в транспорте.