Ночью в Киеве произошла массовая драка с поножовщиной (фото)

В Дарницком районе подрались около 15 человек, кто-то из толпы достал нож и нанес ранения оппоненту – правоохранители выясняют все обстоятельства

/ Фото: dtp.kiev.ua

Ночью, 2 мая, в Киеве на улице Юрия Литвинского произошла массовая драка с поножовщиной между двумя компаниями.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

По словам очевидцев, в драке участвовали около 15 человек из разных компаний. Что стало причиной потасовки неизвестно, но в ней пострадали люди. Одного человека госпитализировали с ножевым ранением в область печени, а еще одному пострадавшему сломали нос – ему оказали медицинскую помощь на месте.

/ Фото: dtp.kiev.ua

Оказалось, что все участники драки находились в состоянии алкогольного опьянения и у каждого своя версия произошедшего.

/ Фото: dtp.kiev.ua Реклама

На место вызвали правоохранителей, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

/ Фото: dtp.kiev.ua

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