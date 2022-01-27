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Масштабное ДТП на "Нивках": дорогу сковала серьезная пробка (видео)

София Ковнир
27 января, 12:51
Подробности происшествия будут выяснять полицейские

В столице из-за аварии образовалась большая пробка. Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 27 января, в Киеве на проспекте Победы произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии образовался затор.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Типичный Киев".

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Детали

Как стало известно, масштабная авария случилась возле парка "Нивки".

На опубликованных видео можно увидеть несколько разбитых автомобилей.

Сейчас движение затруднено, троллейбусы стоят, а другие транспортные средства пытаются объехать ДТП.

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Подробности происшествия будут выяснять полицейские.

На проспекте Победы затор из-за ДТП. Карта

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В Киеве на перекрестке столкнулись три автомобиля

В Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии пострадал мужчина.

Авария произошла на пересечении проспекта Алишера Навои, где столкнулись сразу три автомобиля: Dodge, Mercedes и Dacia. Микроавтобус Mercedes двигался по прямой в направлении проспекта Маяковского. В этот момент на перекресток выехал автомобиль Dodge, водитель которого рассказала, что убедилась в безопасности своего маневра. Однако водитель Vito сказал, что машина Dodge пыталась "проскочить" и во избежание удара он резко повернул руль вправо. Во время маневра оставил незначительную царапину на автомобиле Dodge и протаранил автомобиль Dacia, который был рядом

Из-за мощного удара микроавтобус отбросило в электроопору, после чего Mercedes и Dacia вылетели на тротуар. К счастью, там не было людей. Однако без травмированных все же не обошлось. Водителя Mercedes зажало в салоне искореженной машины. Мужчина самостоятельно выбрался из авто и лег на асфальт до приезда скорой. Медики оказали ему помощь на месте инцидента.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

  • превышение безопасной скорости движения – 34%;
  • нарушение правил маневрирования – 22%;
  • нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
  • несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
  • нарушение правил проезда на пешеходном переходе – 6%;
  • вождение в пьяном виде – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

  • столкновение;
  • наезд на стоящий автомобиль;
  • наезд на препятствие;
  • наезд на пешехода;
  • съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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