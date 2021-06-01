В Киеве пройдет Всеукраинский велодень: дата и маршрут

В этом году к акции присоединятся легкий персональный транспорт

В Киеве пройдет велодень. Фото: liga.net

В Киеве 5 июня пройдет акция "Всеукраинский велодень в Киеве". Акция будет проходить в формате массового парада велосипедистов и пользователей легкого персонального транспорта по центральным улицам города.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Начнется акция в 10:00 с традиционного группового фото на Софийской площади. После этого, в 11:00, велосипедисты двинутся по маршруту, который опубликован на сайте организаторов мероприятия.

Ожидаемое количество участников акции в столице – 10000 человек. В 2021 году Велодень отпразднует 15 лет.

Отметим, что с 09:00 на время проведения мероприятия по маршруту проведения Всеукраинского велодня будет ограничено движение транспорта.

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В парке "Муромец" проведут игру "Велоквест в поисках тайн острова", любительские соревнования на горных велосипедах, конкурсы, лотереи, будет работать детская зона, проведут тренинги по оказанию первой домедицинской помощи, будет работать фудкорт, фотозоны и зоны отдыха для велосипедистов.

Ранее сообщалось, что ради проведения Велодня в центре Киева было запрещено движение автомобилей .

Напомним, что прошел Велодень в Харькове: участие в велопараде приняли 12 000 человек . Колонна преодолела путь в 7,5 км от памятника казаку Харько до пл. Свободы.