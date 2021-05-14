В Киеве психически больной мужчина убил и расчленил свою мать

Полицейские и медики скорой помощи
В Киеве психически больной мужчина жестоко расправился с матерью. Он убил ее, а затем расчленил.
Об этом сообщают "Вартови Эспрессо".
Отмечается, что убийство произошло ночью 14 мая в Подольском районе столицы на проспекте Правды, 38.
Правоохранители задержали злоумышленника на железнодорожном вокзале в Белой Церкви. Однако что спровоцировало мужчину на убийство – пока неизвестно.
Сейчас полицейские выясняют все детали преступления.
Напомним, ранее в Одессе мужчина гулял с головой человека в руках, в его квартире нашли двух погибших. Одному из жертв убийца вспорол брюшную полость, а другому отрезал голову.
Кроме того, недавно в селе Тарасовка Киевской области произошло жестокое убийство – 31-летний таксист убил собственную тетю.
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