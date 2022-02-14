В Киеве пьяный таксист протаранил маршрутку (фото, видео)

В Киеве на проспекте Победы возле станции метро "Святошин" произошло ДТП. Водитель въехал в маршрутку, из которой выходили пассажиры.
Об этом сообщает "Типичный Киев" в Telegram.
"Похоже, что водитель такси с самого утра принял немного "пивка для рывка" и не справился с управлением", – пишут в Сети.
Водитель просто влетел в маршрутку, из которой выходили пассажиры.
В авто были бутылки с алкоголем
Как сообщают в соцсетях, драгер показал у мужчины 2,76 промилле.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.