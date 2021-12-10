В Киеве пьяный водитель BMW устроил гонки с полицейскими (видео)

В Киеве водитель BMW проехал на красный при патрульных и пытался от них скрыться. Но совсем скоро машину и 20-летнего водителя нашли. Он был пьян.

Об этом сообщает пресс-служба Патрульная полиция Киева в Telegram.

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Инцидент произошел на улице Большой Васильковской. BMW на большой скорости проехал перекресток на красный свет.

"Водитель не собирался останавливаться и наоборот ускорил движение, чем создавал опасность другим участникам движения. Инспекторы передали ориентировку на автомобиль другим экипажам. BMW удалось обнаружить в Соломенском районе на улице Протасов Яр", – говорится в сообщении.

Водитель был пьян

Как оказалось, водитель был "подшофе". Пройти осмотр на состояние опьянения парень отказался.

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Патрульные составили на 20-летнего водителя протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 122-2 (Невыполнение водителями требований об остановке) и постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управлять таким транспортным средством) КУоАП.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

столкновения;

наезд на автомобиль, который стоит;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

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