В Киеве пьяный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП – ему сообщили о подозрении

В столице в аварии пострадал ребенок / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Сейчас водитель задержан и ему сообщили о подозрении.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.
42-летний пьяный водитель на пешеходном переходе сбил малолетнего ребенка. ДТП произошло вечером 1 января в Подольском районе столицы.
"Водитель автомобиля BMW-730D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время пересечения перекрестка просп. Свободы и ул. Светлицкого совершил наезд на малолетнего мальчика 2009 г.р., который переходил проезжую часть на зеленый для пешеходов сигнал светофора", – говорится в сообщении.
После ДТП водитель с места происшествия скрылся и был задержан в другом районе столицы.
"Пострадавший мальчик с телесными повреждениями в виде ЗЧМТ, ЗТГ, закрытого перелома плечевой кости и другими травмами госпитализирован в больницу", – добавляют в прокуратуре.
Пока решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.
Самые распространенные причины ДТП в Украине:
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Кроме того, названы основные виды ДТП:
- столкновения;
- наезд на стоящий автомобиль;
- наезд на препятствие;
- наезд на пешехода;
- съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.
Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.