В Киеве пьяный водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП – ему сообщили о подозрении

В столице в аварии пострадал ребенок / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве водитель сбил 11-летнего мальчика и скрылся с места аварии. Сейчас водитель задержан и ему сообщили о подозрении.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Киева в Facebook.

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42-летний пьяный водитель на пешеходном переходе сбил малолетнего ребенка. ДТП произошло вечером 1 января в Подольском районе столицы.

"Водитель автомобиля BMW-730D, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время пересечения перекрестка просп. Свободы и ул. Светлицкого совершил наезд на малолетнего мальчика 2009 г.р., который переходил проезжую часть на зеленый для пешеходов сигнал светофора", – говорится в сообщении.

После ДТП водитель с места происшествия скрылся и был задержан в другом районе столицы.

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"Пострадавший мальчик с телесными повреждениями в виде ЗЧМТ, ЗТГ, закрытого перелома плечевой кости и другими травмами госпитализирован в больницу", – добавляют в прокуратуре.

Пока решается вопрос избрания подозреваемому меры пресечения.

Самые распространенные причины ДТП в Украине:

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Кроме того, названы основные виды ДТП:

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столкновения;

наезд на стоящий автомобиль;

наезд на препятствие;

наезд на пешехода;

съезд с проезжей части с опрокидыванием транспортного средства.

Напомним, ранее на Закарпатье в селе Косино произошла смертельная авария. Водитель авто под действием наркотиков не справился с управлением и съехал в кювет. В результате погибла 17-летняя девушка, еще одну 16-летнюю пассажирку госпитализировали.

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