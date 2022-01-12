В Киеве работают пункты обогрева: список адресов на случай сильных морозов

В городе синоптики передали сильные морозы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве существенно похолодало. Пункты обогрева продолжают работать во всех районах столицы.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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Температура воздуха в столице опустится днем до 14 градусов ниже нуля и продержится до вечера. Ночью на 13 января похолодает до 17 градусов мороза.

Во всех районах столицы работают пункты обогрева, а также дополнительные пункты работают круглосуточно на пригородном вокзале "Дарница" и Южном вокзале станции "Киев-Пассажирский".

Основные рекомендации

Что следует соблюдать при значительном снижении температуры воздуха:

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одевайтесь многослойно. Лучше надевать на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это должно предупредить потливость, которая на морозе опасна;

защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, шапку, шарф, приподнимайте воротник;

обувь следует обивать только сухую, а также следует помнить, что она не должна сдавливать ногу;

не выходите на мороз голодными. Обязательно хорошо поешьте, желательно что-нибудь высококалорийное. Замерзли – тоже съешьте что-нибудь;

заходите каждый час или пол часа в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице;

двигайтесь на холоде, это усиливает кровообращение и способствует согреванию тела;

подслащенный горячий чай или кофе позволят отогреться;

нельзя употреблять алкогольные напитки – алкоголь приводит к более быстрым потерям тепла;

ни в коем случае нельзя растирать пораженное место или согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих радиаторов.

Погода в Украине в январе

В январе в Украину еще вернется морозная зима. Сильных морозов синоптики не обещают. Максимум минус 10-12 градусов ночью и минус 5-6 градусов днем. Такие холода ожидаются в северных – от Волыни до Сумщины – и в восточных областях: Донецкой, Луганской, Харьковской, а также на Полтавщине и Днепропетровщине, относящихся географически к Центральной Украине.

В остальных центральных областях – это Винницкая, Черкасская, Кировоградская – будет теплее: ночью 6-8 градусов мороза, днем ​​2-3 мороза. Чем дальше на запад и на юг страны, тем будет теплее. Например, на западе Украины – от Львовщины до Буковины и Хмельнитчины – температура воздуха в январе ночью не опустится ниже 5 градусов мороза, днем ​​– от 1 до 5 градусов тепла.

Еще меньше зимы увидим в Закарпатье. Ночью 1-2 градуса мороза, днем ​​почти целый месяц 3-5 тепла.

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В южных регионах – Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму – в январе будет почти "ташкент": ночью 1-2 градуса мороза, днем ​​2-4 градуса тепла. Более холодная погода ожидается в Запорожской области, которая тоже географически относится к югу. Здесь возможны ночные морозы до -6 градусов, а днем ​​уже на Рождество похолодает до 0 и в дальнейшем к концу месяца до минус 2-4 градусов.

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