В Киеве раскупают товары первой необходимости (видео)

В столице люди скупают крупы и муку / Фото: Коллаж: Сегодня
В Киеве после указа о признании "ЛДНР" и введения военных РФ на территорию ОРДЛО полки супермаркетов остаются полными. Люди не паникуют, а также не спешат скупать муку, сахар и крупы.
Корреспонденты "Сегодня" побывали в магазинах.
Очередей и ажиотажа в магазинах нет, но полки с крупами, мукой и подсолнечным маслом заметно опустели.
Консервы и туалетная на месте.
Что делать, если услышали сирену?
Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", нужно как можно быстрее включить телевизор или радио, поскольку там прозвучат дальнейшие указания.
Спасатели дали краткую инструкцию:
- Включите телевизор или радио – информация передается информационными телеканалами на протяжении пяти минут после сигнала.
- Сосредоточьтесь. Внимательно слушайте все инструкции и выполняйте их.
- Следите за ситуацией – не выключайте телевизор или радио, чтобы не пропустить новых указаний.