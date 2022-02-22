В Киеве раскупают товары первой необходимости (видео)

В столице люди скупают крупы и муку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве после указа о признании "ЛДНР" и введения военных РФ на территорию ОРДЛО полки супермаркетов остаются полными. Люди не паникуют, а также не спешат скупать муку, сахар и крупы.

Корреспонденты "Сегодня" побывали в магазинах.

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Очередей и ажиотажа в магазинах нет, но полки с крупами, мукой и подсолнечным маслом заметно опустели.

Консервы и туалетная на месте.

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Что делать, если услышали сирену?

Если в городе звучит сигнал "Внимание всем", нужно как можно быстрее включить телевизор или радио, поскольку там прозвучат дальнейшие указания.

Спасатели дали краткую инструкцию:

Включите телевизор или радио – информация передается информационными телеканалами на протяжении пяти минут после сигнала. Сосредоточьтесь. Внимательно слушайте все инструкции и выполняйте их. Следите за ситуацией – не выключайте телевизор или радио, чтобы не пропустить новых указаний.

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